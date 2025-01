Garriga, sobre el procediment sancionador obert pel Govern: "No em faran callar"

TARRAGONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat textualment que tant li fa el procediment sancionador que ha obert la Generalitat per un missatge que va publicar a X per fomentar la discriminació: "No em faran callar, ni a mi ni a cap membre de Vox".

"Continuarem denunciant el perill de la islamització de la nostra terra, que no permetrem que hi hagi cultures que són incompatibles amb la nostra manera de viure, amb la nostra manera de pensar", ha dit en unes declaracions als periodistes davant la central nuclear d'Ascó (Tarragona) aquest divendres.

En aquest sentit, ha qualificat de "mamarratxada" el procediment obert dijous per l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació del Govern, que encara no suposa una sanció, i que estima que el missatge de Garriga sobre un cartell publicitari del president de l'Associació Watani per a la Llibertat i la Justícia, Mourad El Boudouhi, pot haver incorregut en una infracció lleu, que suposaria una multa de 900 euros.

Així, ha criticat un "intent de sanció per dir una cosa amb la qual coincideix el 97% de la població a Catalunya, que és que Catalunya continuï sent Catalunya".

"Tant se'ns en donen aquests expedients sancionadors, aquestes multes que ens puguin posar. Ja me'n poden posar una cada setmana que no em faran callar", ha conclòs.