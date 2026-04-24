Garriga: La 'prioritat nacional' és "diferent" al PP d'Aragó que per a Ayuso o Feijóo

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat aquest divendres que la idea de 'prioritat nacional' per a l'accés als serveis públics acordat entre el PP i Vox a Extremadura o a Aragó sigui "diferent" a la dels presidents autonòmics populars de Madrid o Andalusia, i fins i tot a la del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.
"No és nou perquè hi estem acostumats, per exemple poden parlar d'una política lingüística a Galícia i una altra a Catalunya, o la política de l'aigua segons sigui a Aragó o a Múrcia", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha afegit que el que considera més preocupant és que, amb aquest PP, Vox ha de pactar per governar Espanya.
Ha defensat que amb el concepte s'està plantejant un debat "raonable" i, malgrat que creu que la mesura ha d'esquivar moltes lleis, hi ha canvis normatius que es poden dur a terme, com ara el sistema de punts per a l'escolarització de menors a les escoles públiques.
Preguntat pel fet que la presidenta popular de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi dit que la idea és il·legal, ha expressat que s'emmarca en la legalitat: "No plantegem res en els termes de l'exclusivitat, sinó de prioritzar l'espanyol".
Preguntat per si són un error les paraules del portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, qui va afirmar que és espanyol qui és fill de pare i mare espanyola, ha expressat que és "un error en termes de la legislació vigent" i ha defensat que és espanyol qui sigui nascut al país o amb nacionalitat adquirida.
Ha lamentat que "durant massa temps la nacionalitat espanyola s'ha regalat" i ha demanat obrir el debat per replantejar la política migratòria en un moment en el qual el Govern central ha dut a terme la regularització extraordinària de migrants.
REGULARITZACIÓ
Ha assenyalat que la política migratòria impulsada pels diferents executius de les darreres dècades ha saturat els serveis públics i ha qualificat la regularització extraordinària com "el pitjor acte de traïció al poble espanyol".
Preguntat per si amb Vox al Govern central es poden produir imatges com les de les deportacions del Servei de Control d'Immigració i Duanes dels Estats Units (ICE), Garriga ha defensat deportar totes aquelles persones que estiguin en situació irregular: "Ho farem amb molta cura, però alhora amb molta contundència".