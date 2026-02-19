Garriga (Vox) no veu avenços a Extremadura i diu que està disposat "a començar a parlar" a Aragó

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que no veu avenços en les negociacions per a la investidura amb el PP a Extremadura, i que a Aragó estan "disposats a començar a parlar".
Ho ha dit en unes declaracions davant els mitjans aquest dijous a Ripoll (Girona), en què ha sostingut que continuen amb la mà estesa, però que el creixement de Vox en aquestes conteses electorals i els seus bons resultats són "molt evidents".
"Continuem amb la mà estesa, però amb l'exigència que no trairem els nostres votants. Els resultats són molt evidents. Vox ha crescut en les dues conteses electorals i això sembla que a Génova els posa nerviós, no ho acaben d'entendre, i en algunes regions tampoc no ho acaben d'entendre", ha expressat.
Per això, ha instat la presidenta en funcions d'Extremadura, María Guardiola, a que entengui el missatge de les urnes: "Vox ha de tenir prou garanties per protagonitzar aquest canvi de polítiques que va prometre en el seu moment la senyora Guardiola i que no va executar".
Respecte a la possible investidura del president en funcions del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, ha dit que han posat sobre la taula algunes demandes de sentit comú que passen per abaixar impostos, "posar fi a la immigració massiva", reduir despesa política supèrflua i innecessària i millorar les polítiques d'accés a l'habitatge.