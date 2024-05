Garriga (Vox) no nomenaria Trapero director general dels Mossos com promet Illa

Vol ampliar la plantilla dels Mossos i no renuncia a "unificar la policia a nivell nacional"

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha assegurat que no nomenaria com a director general dels Mossos l'ex-comissari en cap de la policia catalana Josep Lluís Trapero si entrés al Govern com va prometre el candidat del PSC, Salvador Illa, en el debat electoral de TV3 de dimarts.

"Sens dubte no seria la persona, en cap cas, que triaria per liderar els Mossos d'Esquadra sobretot per la seva trajectòria", ha dit aquest dimecres en una roda de premsa organitzada per l'Acn.

Illa també es va comprometre a nomenar com a consellera d'Interior l'actual alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i portaveu del PSC, Núria Parlon.

En aquest sentit, a Garriga l'amoïna que Illa ja estigui nomenant el cap dels Mossos o la possible consellera d'Interior "sense abans haver explicat quin és el seu model de seguretat".

"No sabem què farà el senyor Illa per evitar que Catalunya continuï liderant el 'rànquing' d'ocupacions o què farà el senyor Illa perquè Catalunya no lideri el nombre més gran d'operacions antigihadistes", ha afegit.

COMPETÈNCIES DE CATALUNYA

Sobre la seva proposta per millorar la seguretat, Garriga ha promès ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra, una unitat que compta amb "tot el suport" de Vox.

Així mateix, ha dit que no renunciaran mai a "unificar la policia a nivell nacional i a potenciar aquelles passarel·les de Mossos d'Esquadra", que és un plantejament polític inicial.

Preguntat per peticions com les de Junts+ de tenir més competències en matèria d'immigració, ha defensat que aquesta és "una competència que ha de tenir l'Estat espanyol".

Respecte a la sequera, també ha apostat per un Pla Nacional de l'Aigua que inclogui la interconnexió de les conques: "L'egoisme separatista ha impedit que els catalans tinguem aigua".