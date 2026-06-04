Garriga (Vox) sobre el 'no' en la consulta als docents: "No volen les estafes d'Illa"

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha reaccionat al 'no' dels docents en la consulta sobre el preacord dels sindicats amb el Govern: "Han dit que no volen les estafes d'Illa, que no volen les estafes del Partit Socialista i que el que volen és ser reconeguts".
En una atenció als mitjans al Parlament aquest dijous, ha dit que el Govern havia impulsat una "campanya de comunicació dient que havia aconseguit arribar a un acord amb els professors", i que s'ha demostrat que no ha estat així.
Ha considerat que els docents són un pilar fonamental de l'estat del benestar, i que "no volen les engrunes d'un govern que els ha estafat i no volen continuar en el podi de la misèria i dels mal pagats en l'àmbit educatiu de tot Espanya".