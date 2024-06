Garriga nega despeses personals en els comptes del grup "que no hagin estat esmenades"

Anuncia querelles contra els qui insisteixin que va carregar despeses personals al grup

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha negat aquest dimarts que hi hagi despeses personals imputades en els comptes del grup parlamentari "que no hagin estat esmenades en el seu moment oportú per un import inferior de 400 euros".

"No hi ha cap despesa personal de qui els parla ni de cap diputat del grup Vox imputada en els comptes del grup. Insistiré en això perquè n'estic tan segur que presentaré querelles contra qui continuï insistint en aquesta idea, que és falsa", ha sostingut en roda de premsa.

Tot això després que un informe de l'oïdora de comptes del Parlament del 23 de maig constata que Garriga va efectuar despeses per una quantia de més de 39.000 euros en conceptes com AMPA, perruqueria, tintoreria i botigues d'alimentació, entre d'altres, tal com va denunciar l'exdiputada de Vox Isabel Lázaro a l'abril davant l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) com a despeses personals alienes al grup.

Sense voler entrar en el debat dels conceptes, Garriga ha insistit que no ha existit "ni una sola irregularitat ni il·legalitat" en els comptes del grup de Vox.

Segons ell, totes les despeses del grup parlamentari es van presentar dins el termini i en la forma escaient i van ser auditades al Parlament, i ha assegurat que després d'assabentar-se de la denúncia a l'OAC, va demanar revisar tots els conceptes i despeses del grup dels últims anys: "I es van detectar errors, xifrats per menys de 400 euros, que en el seu moment van ser retornats als comptes del grup", ha afegit.

"Una devolució i una auditoria que es va fer abans que la Mesa ens fes arribar el requeriment d'informació que vam rebre fa pocs dies", ha detallat Garriga, després d'assegurar que la resta de despeses corresponen a despeses de funcionament ordinari del grup.

A més d'assegurar que no tenen res a amagar, ha ressaltat que en l'informe de l'oïdora de comptes del Parlament "enlloc surt la paraula irregular o il·legal i es limita a sol·licitar informació", i ha emplaçat la resta de grups a demostrar transparència també en els seus comptes.