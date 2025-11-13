Garriga (Vox) sobre l'amnistia: "El que diguin les instàncies europees, no ens importa absolutament gens"

TARRAGONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que les conclusions de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia no són vinculants: "El que diguin les instàncies europees, no ens importa absolutament gens".
En unes declaracions aquest dijous a Tarragona, Garriga ha reaccionat així a les conclusions de l'advocat general del TJUE que ha conclòs que algunes disposicions de la llei poden ser incompatibles amb el dret comunitari, però ha descartat que la seva tramitació respongui a una "autoamnistia" o col·lisioni amb la legislació de la UE en la lluita contra el terrorisme o afecti interessos financers de la UE.
"Nosaltres sabem el que van fer els delinqüents colpistes, sabem que molts d'ells encara estan pendents d'asseure's davant el jutge i pagar pels diners que van robar, per la revolta que van protagonitzar i pel cop d'estat que van liderar", ha afirmat, després d'afegir que si depengués de Vox, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, seria a la presó.