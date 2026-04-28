Garriga (Vox) lamenta les xifres de l'atur i afirma que "el coet de Sánchez està avariat"

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentat aquest dimarts la pujada de les xifres d'atur al març en 231.500 persones, l'alça més gran des del 2013, i ha afirmat que "el coet de Sánchez està avariat", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Garriga ha fet referència a la frase del president del Govern central, Pedro Sánchez, que el maig del 2024 va dir que l'economia espanyola anava "com un coet" per destacar un creixement del PIB superior a la mitjana de l'eurozona (projeccions del 2,1% el 2024).
Garriga ha resolt el missatge criticant que el coet de Sánchez "s'està emportant per davant la prosperitat i les certeses de milions de famílies i treballadors espanyols".