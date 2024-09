Garriga (Vox): el govern d'Illa és "contrari al canvi radical que necessita Catalunya"

Critica que acusi "de manera falsària de xenòfobs" els votants de Vox



BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha afirmat aquest dijous que el projecte de govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, és "clarament contrari al canvi radical que necessita Catalunya".

Així s'ha expressat en el ple del Parlament en el qual Illa ha comparegut per explicar la composició de l'executiu, en què ha assenyalat que "la seva intenció és no canviar res del govern" de Pere Aragonès.

"Ha evidenciat un cop més que res el distancia amb els grups separatistes amb els quals ha subscrit un pacte de govern", ha sostingut Garriga, que també ha criticat que Illa defensi l'autogovern de Catalunya per, a parer seu, persistir en la divisió dels catalans.

"DISCURSOS D'ODI"

Garriga ha afirmat que no hi haurà ni un punt d'entesa amb el Govern, després que Illa ha afirmat que no buscarà consensos amb els qui "practiquen discursos d'odi".

"El seu govern diu que també governarà per als votants de Vox, però no obstant això, cinc minuts després, els acusa de manera falsària de xenòfobs, de racistes i de discursos d'odi", ha apuntat Garriga.

També ha criticat que "no digui absolutament res sobre el fet que un poble de tan sols 6.000 habitants com Tossa de Mar hagi d'acceptar més de 200 persones en situació irregular".

"No revertirà l''efecte crida' de la immigració il·legal", ha afegit el líder de Vox a Catalunya.