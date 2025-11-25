Garriga (Vox) espera compromisos sobre migració i infraestructures en el discurs de Pérez Llorca

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assenyalat que espera compromisos sobre política migratòria i infraestructures del secretari general del PPCV i candidat a succeir Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el seu discurs de dijous.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dimarts a Barcelona, en què ha insistit que al seu partit estaran "molt atents" al discurs que pronunciarà Pérez Llorca, el qual esperen que reculli els principals temes de la negociació per a la seva investidura.
"Esperem que el discurs reculli tot el que hem estat parlant al llarg d'aquests dies i s'assumeixin els compromisos perquè d'una vegada per sempre es defensi l'interès dels valencians", ha indicat Garriga.
Si és així, el dirigent de Vox ha assegurat que el seu partit "votarà en conseqüència", per assegurar-se que s'avança en temes com la reconstrucció de les zones afectades per la dana, la rebaixa d'impostos i la denúncia del Pacte Verd Europeu.
El dirigent popular, cridat a ser el successor de Mazón com a president de la Generalitat Valenciana, pronunciarà el discurs d'investidura aquest dijous davant les Corts, on espera recaptar el suport de Vox després que aquests hagin rebutjat signar un acord per escrit ja que, en paraules del seu portaveu nacional, José Antonio Fúster, "no serveix de res".