Garriga (Vox) encapçala un míting a Barcelona sota el lema 'Reconquista!' pel 12 d'octubre

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha protagonitzat un míting a Barcelona sota el lema '¡Reconquista!' aquest dilluns 12 d'octubre pel matí.
En declaracions als periodistes, ha parlat de "reconquerir el que durant molts segles alguns van defensar resistint enfront de la invasió musulmana".
"Defensar la identitat catalana, defensar una forma de vida, defensar una forma de relacionar-nos", ha afegit.
I també s'ha referit a la seguretat: "Defensar el dret de poder sortir als nostres carrers de manera segura".
L'acte s'ha celebrat a la plaça de Rei, i Vox preveu unir-se després a la manifestació prevista per a les 12 a Barcelona amb el lema 'Cataluña con Ceuta. Una misma España', convocada per diverses entitats.