Garriga (Vox), sobre els pactes amb el PP: "No anem amb exigències, sinó amb la mà estesa"

Celebra l'avançament electoral i creu que la seva moció de censura "ha estat aprovada amb uns mesos de retard"



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, s'ha mostrat disposat a arribar a pactes amb el PP després de les eleccions municipals i autonòmiques de diumenge: "No anem amb exigències, sinó amb la mà estesa".

"Vox estarà a l'alçada de les circumstàncies i la gran pregunta és què farà el PP", ha garantit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dimarts, recollida per Europa Press, en la qual ha optat per --textualment-- derogar totes les polítiques promogudes pel PSOE.

En aquesta línia, ha assegurat que el seu partit "no regalarà els vots al PP" i que treballarà perquè totes dues formacions conformin una alternativa governamental i no una alternança en el poder, en les seves paraules.

Ha relatat que no convertiran en un "espectacle circense" les negociacions amb els populars --com a parer seu ha passat a Catalunya-- i que el seu partit les afronta des d'un punt de vista nacional, mentre que ha criticat el PP per tenir discursos diferents a cada comunitat.

"Per Vox no serà. Serem responsables i estarem a l'alçada de les circumstàncies perquè la urgència del moment és molt greu", ha resolt, i ha demanat responsabilitat al PP.

CONVOCATÒRIA ELECTORAL

Garriga ha celebrat l'avançament de les eleccions generals al pròxim 23 de juliol i ha dit que les veuen com una gran oportunitat: "La moció de censura que vam presentar fa uns mesos ha estat aprovada amb uns mesos de retard".

Sobre si Vox exigiria conformar un govern de coalició per fer arribar el PP a La Moncloa, ha replicat: "No és descartable. Tenim la determinació de derogar-ho tot i restaurar-ho tot. És més fàcil fer-ho sent dins el govern que des de fora".