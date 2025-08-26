Garriga (Vox) diu que Illa està complint "els deliris separatistes" pel decret sobre l'ATC

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder de la formació al Parlament, Ignacio Garriga, ha acusat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, d'estar complint "els deliris separatistes", a causa del decret del Govern que dona a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) autonomia en matèria de personal.
Garriga ha criticat que això servirà per "seguir augmentant la pressió fiscal sobre els catalans" i perquè, en les seves pròpies paraules, els separatistes tinguin totes les eines per a la desconnexió d'Espanya, segons ha dit en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press.
El que s'ha acordat, diu Garriga, és la concessió d'una agència tributària "pròpia" amb dos cossos de funcionaris a les ordres de la Generalitat.
També ha recalcat que Salvador Illa està "fent realitat tots i cadascun dels plans que els separatistes van idear per al cop d'estat".
Finalment, Garriga ha defensat que faran una oposició total al socialisme, en les seves paraules, perquè "si d'ells depèn quan acabi la legislatura no quedarà absolutament res".