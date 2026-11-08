Garriga (Vox) diu que acollir als migrants arribats a El Hierro multiplicarà el "efecte trucada"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha xifrat en més de 8.000 les persones migrants que han arribat a la illa de El Hierro de les Illes Canàries, la qual cosa ha comparat amb la situació que es va viure Ceuta i ha afirmat que el seu acolliment multiplicarà el "efecte trucada".
"La pregunta és què farà el president del govern, Pedro Sánchez, el Partit Socialista. No tenim cap dubte, acollirà aquestes persones que han arribat en situació irregular i les distribuirà per la península, amb el que implica, evidentment es multiplicarà l'efecte trucada", ha dit aquest diumenge en declaracions a mitjans de comunicació a Castelldefels (Barcelona).
Garriga també ha recriminat a Sánchez que, segons ell, no acudeixi a la Comissió Interministerial d'Immigració del proper dimarts: "Quan necessitem al Govern i al president del Govern prenent decisions, sempre veiem que les pren en contra dels interessos dels espanyols", ha dita.
Ha afirmat que Sánchez s'ha convertit en el "major risc" per a la seguretat i prosperitat dels espanyols i per garantir la integritat territorial i sobirania d'Espanya, i ha demanat el vot per conformar un govern que sí ho faci.
Ha dit que hi ha una "oportunitat única, potser l'última, per recuperar el que les polítiques del PSOE han destrossat i per començar un procés de reconstrucció nacional que garanteixi la seguretat en els carrers, que garanteixi la prosperitat de les famílies i els treballadors".
També ha defensat que des de 2023 el PP ha baixat en intenció de vot, el que ha situat Vox com la "única garantia" per treure al PSOE del Govern.
Preguntat per la gestió ferroviària després de l'accident d'Urda (Toledo), el secretari general de Vox ha defensat que el PSOE ha convertit Renfe, Adif i el Ministeri de Transports a "la zona zero de la corrupció".