Garriga (VOX), després d'interceptar-se la Flotilla a Gaza: Han jugat "a un tipus d'heroisme absurd"

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que els activistes de la Global Sumud Flotilla (GSF) --de la qual 13 embarcacions han estat interceptades per Israel aquest dimecres-- han jugat "a un tipus d'heroisme absurd" i que Israel és, a parer seu, el mur contra el gihadisme a Occident.
"Em sembla una absurditat tot el que ha protagonitzat la Flotilla. Entre altres coses perquè s'han prestat a ser escuts humans del terrorisme més diabòlic que hem vist a la faç de la Terra", ha dit aquest dijous en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha negat estar amoïnat per la situació dels activistes ja que, segons ell, les imatges facilitades pel país hebreu són clares i estan sans i estalvis.
Preguntat per si condemna l'atac de l'exèrcit israelià sobre població civil, ha assenyalat que la guerra és una resposta als atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 i que Israel "és el mur contra el gihadisme i l'islamisme d'Occident".
Ha criticat el Govern central i el president espanyol, Pedro Sánchez, per haver "instrumentalitzat una guerra per a les seves finalitats polítiques" i, segons ell, buscar excuses per no parlar de la gravetat de molts dels problemes que afecten els espanyols.
Ha subratllat que si el rei Felip VI va fer un discurs a l'ONU sobre el conflicte a Gaza va ser perquè Sánchez "volia".