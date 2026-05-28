Garriga (Vox) demana al PP trencar els pactes amb el PSOE: "Donaríem suport a qualsevol moció de censura" contra Sánchez

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat al PP que trenqui tots els pactes que té tant a escala local, com provincial, estatal i fins i tot europea amb el PSOE i ha apuntat que Vox faria costat a "qualsevol moció de censura" contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el seu executiu.
"No és el moment de continuar mantenint pactes amb el Partit Socialista després de saber tot el que han fet durant aquest temps, perquè és el moment, entenem nosaltres, de no mantenir equidistància ni pactes amb la corrupció ni amb la màfia, que és el que és el Partit Socialista", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4.
Ha expressat que Vox no entén com Junts, ERC i la resta de socis poden "continuar mantenint un govern corrupte", el qual acusa de ser capaç fins i tot de subornar per perseguir jutges i fiscals.
Ha recordat que Vox ha presentat dues mocions de censura "sabent que probablement no obtindrem suport", però que era un deure i una obligació moral i creu que aquest moment, que defineix com d'inquietud nacional, s'ha de mesurar amb una resposta igual.
"Crec que és el moment de perseguir i treballar pel bé comú, de restablir la dignitat de les institucions trepitjades per aquest govern i no és el moment del càlcul partidista i de l'aritmètica parlamentària", ha dit.