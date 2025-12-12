Garriga (Vox) demana al PP una moció de censura després dels escorcolls de l'UCO: "Què més necessita?"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha instat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moció de censura contra el Govern central, després dels escorcolls de l'UCO a Correus i els ministeris d'Hisenda i Transició Ecològica per sol·licitar documentació sobre la causa de l'exmilitant del PSOE Leire Díez per presumptes irregularitats en contractacions públiques.
"Què més necessita el senyor Feijóo per presentar una moció de censura?", s'ha preguntat Garriga aquest divendres, en un missatge a X recollit per Europa Press.
El dirigent de Vox ha assegurat que el PSOE ha utilitzat empreses públiques com a pròpies per robar als espanyols, en les seves paraules, i ha afegit: "No és només l'entorn de Sánchez, és Sánchez mateix qui presideix aquesta enorme trama criminal".