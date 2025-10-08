Garriga (Vox) demana a Illa que "deixi de prendre el pèl" als catalans amb els seus anuncis d'habitatge

Assegura que el finançament singular és "la gran mentida per complaure els partits separatistes"
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox a Catalunya i secretari general del partit, Ignacio Garriga, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "deixi de prendre el pèl" als catalans amb els seus anuncis en matèria d'habitatge en el debat de política general (DPG).
Ho ha dit durant la seva intervenció en la segona jornada del DPG al Parlament, després que Illa plantegés dimarts un acord per mobilitzar sòl i construir uns 210.000 habitatges a tot Catalunya, i ha ironitzat amb que el Govern prometi més habitatges que el Govern central, que en va anunciar 180.000, segons ell.
També ha acusat el PSC, Junts, ERC, el PP i la CUP d'haver "destrossat el mercat de l'habitatge", i ha assegurat que les polítiques d'Illa han provocat que l'activitat del sector de la construcció baixi més d'un 60% en els últims anys, segons ell.
D'altra banda, ha criticat l'anàlisi d'Illa de la situació econòmica i l'ha acusat de "crear nous impostos i augmentar la càrrega fiscal per pagar la festa a la immigració massiva" i ha afegit que els impostos tenen asfixiats els catalans, en les seves paraules.
En referència a les negociacions per a un finançament singular a Catalunya ha afirmat que és "la gran mentida per complaure els partits separatistes".
IMMIGRACIÓ
També ha criticat que Illa defensés dimarts la contribució positiva de la immigració, la qual cosa ha qualificat de "fal·làcia i una mentida amb conseqüències terribles", i ha assegurat textualment que la immigració està disparant la inseguretat.
El president del Parlament, Josep Rull, ha cridat Garriga dues vegades a l'ordre: la primera per qualificar de mamarratxades polítiques les polítiques d'immigració del Govern i la segona per criticar el "taxi negrer de l'Open Arms".