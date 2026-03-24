Garriga (Vox) demana "apartar" Feijóo de les negociacions a Extremadura, Castella i Lleó i Aragó

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no participi en les negociacions entre tots dos partits per a la investidura i formació de govern a Extremadura, Castella i Lleó i Aragó: "El senyor Feijóo s'ha d'apartar d'enmig".
En declaracions a la premsa a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha afirmat que Feijóo "no pot seguir torpedinant les negociacions que Vox està duent a terme de bon grat i avançant amb els líders regionals del PP".
"Si s'aparta el senyor Feijóo i el senyor Tellado i es deixa que els líders regionals segueixin mantenint aquestes reunions amb la direcció regional de Vox i la direcció nacional, estic segur que estem més prop d'arribar a un acord", ha afegit.
Ha afirmat que les negociacions avancen mesura a mesura, i que aspiren a més aviat que tard tancar els pactes i poder abordar quines persones exerceixen les diferents funcions en aquests futurs governs autonòmics.
"Reafirmar-nos en què nosaltres entrarem en aquests governs, protagonitzarem aquests canvis en primera persona", ha assegurat.