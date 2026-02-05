Garriga (Vox) culpa mesures com les regularitzacions de "que cada dia creixi la inseguretat"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder de la formació a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat aquest dijous que "les regularitzacions massives protagonitzades pel PP, el PSOE i els partits separatistes han permès que cada dia creixi la inseguretat, es perdi identitat i se saturin els serveis públics".
En un comunicat, Garriga afirma que "molts estrangers se senten impunes" i ha assenyalat les polítiques que, a parer seu, fomenten la impunitat.
El dirigent de Vox ha assegurat que la seva formació continuarà assenyalant les conseqüències d'unes polítiques que "han generat un clima d'inseguretat creixent i abandonament institucional".