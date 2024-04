Garriga (Vox) critica el "veto sistemàtic" que reben d'institucions com Pimec

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox al Parlament i número 3 del partit a les eleccions catalanes del 12 de maig, Joan Garriga, ha retret aquest dilluns el "veto sistemàtic" que reben d'institucions públiques catalanes, associacions, mitjans i patronals com Pimec.

Així ho ha assegurat en unes declaracions als mitjans a les portes del Born CCM, on se celebra un debat de precampanya organitzat per Pimec amb la presència dels caps de llista del PSC, ERC, els Comuns, el PP i el número tres de Junts, però no de Vox i Cs.

"Hi han convidat molts partits amb menys representació que Vox i ens han dit que a nosaltres no. La resposta oficial és que no els agrada el que diu Vox. A Pimec, a la directiva, traint els seus socis, no els agrada el que diu Vox", ha lamentat Garriga, després d'assegurar que han rebut el suport de socis de la patronals que critiquen la decisió.

En la seva opinió, a la direcció de Pimec no els agrada el que diu el seu partit perquè critiquen les "subvencions" que reben les patronals i els sindicats de Catatalunya.

"Pimec rep cinc milions i mig del pressupost, dels diners dels impostos dels catalans, d'autònoms i petits empresaris, i per això està venut al Govern i està a les seves ordres", ha assegurat.