Garriga (Vox) critica l'assassinat d'un home a Barcelona, "teòricament blindada" pel Papa

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticat que es produeixin "assassinats a plena llum del dia en una ciutat teòricament blindada per la visita del papa Lleó XIV", després de la mort d'un home per un tret aquest dimecres al carrer Balmes de Barcelona.
En una publicació a X recollida per Europa Press, ha sostingut: "Nova setmana tràgica a Catalunya, i en van masses".
"No hi haurà marxa enrere si no protegim les nostres fronteres, endurim les lleis i tornem la seguretat als nostres barris", ha conclòs.