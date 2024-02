Garriga (Vox) critica el Govern per imposar "restriccions" d'aigua i reivindica el PHN

TARRAGONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit al Parlament, Ignacio Garriga, ha criticat el Govern per imposar "restriccions" d'aigua i ha reivindicat que són els únics que promouen i defensen el Pla Hidrològic Nacional (PHN).

Així ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans a Reus (Tarragona) després que la Generalitat ha declarat aquest dijous l'emergència per sequera a Barcelona i l'àrea metropolitana i a Girona i el seu entorn, per fer front a la situació dels embassaments que proveeixen aquestes zones per la manca de pluja.

Segons Garriga, amb aquesta mesura s'estan imposant restriccions a "gent corrent, com pagesos i persones que volen tirar endavant el seu dia a dia" quan, a parer seu, no s'han executat els plans pressupostaris de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ni s'ha millorat i ni construït noves infraestructures.

"Fa anys que veiem com els separatistes i l'esquerra no han fet ni una inversió en infraestructures que estan decadents", ha sostingut.

En aquest sentit, ha defensat el PHN perquè l'aigua "sigui un bé per a tots els espanyols", ha resolt.