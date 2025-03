Garriga (Vox) critica que el Govern central es pugui plantejar indultar la "delinqüent" Borràs

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat aquest divendres que el govern de Pedro Sánchez es pugui plantejar indultar "una delinqüent" com l'expresidenta del Parlament i expresidenta de Junts, Laura Borràs.

"Demostra, insisteixo, com Pedro Sánchez trepitja l'estat de dret, com Pedro Sánchez està disposat, per tal de mantenir-se en el poder, a arribar a límits insospitats", ha assegurat en unes declaracions als mitjans abans de visitar el Saló de l'Ensenyament a Fira de Barcelona.

Tot això després que la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una interlocutòria en la qual eleva al Govern central una proposta d'indult parcial en favor de Borràs, en relació amb la pena de 4 anys i mig de presó a la qual va ser condemnada el març del 2023.

A més de considerar "una aixecada de camisa" la possibilitat que l'executiu central la pugui indultar, creu que es demostra que els espanyols no són iguals davant la llei.

"Hi ha polítics disposats a instrumentalitzar els seus llocs de poder per beneficiar els seus socis, els separatistes, i en aquest cas, doncs la senyora Borràs", ha resolt.