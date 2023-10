Garriga crida a una "mobilització massiva" diumenge a Barcelona per frenar un "atemptat històric"

SEVILLA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha fet una crida a una "mobilització massiva" diumenge a Barcelona amb motiu de la manifestació convocada per Societat Civil Catalana en contra d'una possible amnistia a l'1-O, perquè cal frenar l'"atemptat històric" que persegueix el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, amb un pacte amb els independentistes i nacionalistes.

En unes declaracions als periodistes a Sevilla aquest dijous, Garriga ha indicat que Sánchez vol plantejar als espanyols "una pantalla que comportaria un atemptat històric i una voladura del nostre estat de dret" i, davant d'això, el poble espanyol "no es quedarà aturat".

Ha confiat que la manifestació de diumenge serà massiva i "la bandera nacional demostrarà als seus enemics que el poble espanyol no farà ni un pas enrere en la defensa de la igualtat de tots els espanyols i de la llibertat, i que garantirem als carrers, als parlaments i als tribunals, si cal, la unitat i la integritat de la nostra pàtria".

Ha advertit el PSOE, els "partits separatistes i els hereus del terror que no hi haurà cap pacte que pugui amb nosaltres i que, com va dir el nostre president nacional, Santiago Abascal, a la tribuna del Congrés dels Diputats, que després no vinguin somicant, perquè el poble espanyol té el dret i el deure de defensar-se davant una amenaça tan greu com la que podem tenir en els pròxims dies o setmanes".