Garriga (Vox) creu que Illa "comparteix agenda" amb ERC i Junts després de signar-se el Pacte per la Llengua

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit al Parlament, Ignacio Garriga, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparteixi "agenda" amb ERC i Junts i l'ha titllat, en les seves paraules, de bon separatista per promoure el Pacte Nacional per la Llengua.

Ho ha dit aquest dimarts en una publicació a X recollida per Europa Press després de la signatura del Pacte Nacional per la Llengua subscrit per diferents actors socials i polítics, entre els quals ERC i els Comuns --però sense Junts i la CUP--.

"Ja n'hi ha prou de fer servir les nostres llengües per enfrontar-nos! Prou imposició!", ha expressat, després d'afegir que Vox, textualment, garantirà que el castellà sigui present a la vida pública, institucional i educativa.