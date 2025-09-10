Garriga (Vox) celebra la sentència del TSJC sobre el català: "Perden Salvador llla i els seus socis"

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha celebrat aquest dimecres que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi anul·lat part del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat: "Perden Salvador Illa i els seus socis, que només saben reprimir i enfrontar-nos".
"Guanyen la llibertat, la defensa de les nostres llengües i el sentit comú", ha subratllat en una anotació a X recollida per Europa Press, en què ha assegurat que el decret lingüístic aprovat amb el suport del PSC convertia el castellà en llengua estrangera --textualment-- a Catalunya.
També ha acusat l'independentisme de no voler blindar el català amb aquesta iniciativa i sí de voler excloure el castellà per convertir en "estrangers" molts ciutadans que viuen a Catalunya.