Garriga (Vox): "Cal ser conscients que Pedro Sánchez no caurà"

Creu que el socialista "cedirà" amb el referèndum d'independència a Catalunya

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder de la formació a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat aquest divendres que no creu que l'actual legislatura a l'Estat acabi abans d'hora, amb data final el 2027: "Cal ser conscients que Pedro Sánchez no caurà".

"S'aferrarà al poder, entre altres coses, perquè està disposat a concedir-ho absolutament tot a Junts, a Esquerra, a Bildu i al PNB", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que no considera que una moció de censura al dirigent socialista prosperi a causa dels quatre diputats que falten per tirar-la endavant entre la seva formació i el PP.

No obstant això, ha fet una crida a la resta de diputats per contribuir a un eventual avançament electoral i ha expressat que a Vox els "és igual" qui la presenti i qui sigui el candidat d'aquesta moció de censura.

SÁNCHEZ "CEDIRÀ" AMB CATALUNYA

Preguntat per la comissió bilateral Govern central-Generalitat sobre el finançament singular per a Catalunya que tindrà lloc dilluns vinent, ha assegurat que Sánchez "s'agenollarà políticament" per concedir-ho absolutament tot al separatisme, textualment, com creu que històricament també ha fet el Partit Popular.

"Si avui hi ha menys estat a Catalunya i el separatisme té més competències i més capacitat de control polític, és perquè el PSOE s'ha rendit absolutament en tot. I no tinc dubtes que, si depèn de Sánchez, concedirà el referèndum sobre la independència i cedirà, per descomptat, la cessió del 100% dels impostos", ha dit.

Ha afirmat que el PP no vol governar amb la seva formació a Espanya perquè "saben el que implicaria", i ho ha exemplificat en la deportació massiva de persones en situació irregular o deles que no es vulguin adaptar i conviure segons els costums i usos dels espanyols.