Garriga (Vox) avisa que aniran a la justícia per denunciar el pacte del repartiment de menors

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha avisat aquest dimecres que faran tot el que estigui a les seves mans, fins i tot recórrer als tribunals, per denunciar l'"infame" pacte entre el PSOE i Junts sobre el repartiment de menors migrants.

Ho ha defensat en una concentració davant la Delegació del Govern central a Catalunya en contra de la transferència de competències d'estrangeria i la protecció de les fronteres comunes als Mossos d'Esquadra, organitzada pel Sindicato Unificado de Policía (SUP), l'Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) i la Unión Federal de Policía (UFP), entre d'altres.

"No ens tremolarà el pols i farem tot el que estigui a les nostres mans, fins i tot recórrer als tribunals per denunciar aquest infame pacte", ha assegurat Garriga, alhora que ha promès revertir-lo quan Vox arribi al Govern central, en les seves paraules.

Garriga ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'"afrontar el problema de la immigració il·legal gestionant-lo en lloc de combatre'l", la qual a parer seu no es pot repartir.

Així mateix, ha defensat que continuaran treballant per l'equiparació salarial dels policies nacionals i guàrdies civils i perquè siguin reconeguts com a professionals de risc com els Mossos d'Esquadra, en una manifestació que arriba després d'una altra convocatòria de la Policia Nacional el passat 11 de febrer davant la mateixa institució.