Garriga (Vox) assenyala una "setmana tràgica" i acusa Illa de fugir dels problemes

Preveu "mentides, excuses i justificacions" per part de Parlon i Trapero en la seva compareixença
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmat que Catalunya viu una "setmana tràgica" amb la vaga de docents i pels fets violents ocorreguts la setmana passada, i ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de fugir dels problemes.
En unes declaracions als periodistes aquest dimecres al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on dilluns passat es va produir un tiroteig, ha assegurat que Illa "quan hi ha problemes, com el seu cap Pedro Sánchez, marxa ben lluny per no afrontar-los com hauria de fer un governant".
Garriga ha apuntat a "una escalada sense precedents de criminalitat i delinqüència" a Catalunya i ha acusat el Govern de negar la realitat.
PARLON I TRAPERO
"No volem els Mossos d'Esquadra en les assemblees de professors. Nosaltres volem els Mossos d'Esquadra patrullant per detenir tots els criminals que estan desfilant amb absoluta impunitat", ha sostingut.
Preguntat per què espera Vox de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració en assemblees de docents aquest dimecres al Parlament, ha respost que, segurament, "mentides, excuses i justificacions".
"La consellera d'Interior i tots els que l'envolten són incapaços d'assumir la seva responsabilitat quan són persones que fa temps que haurien d'haver dimitit per l'onada delinqüencial i de criminalitat", ha conclòs.