Garriga (Vox) assegura que no els sorprèn "gens" la imputació de Zapatero

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat aquest dimarts que no els ha sorprès "gens" la imputació de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero dins el cas Plus Ultra.
"Esperem que aquesta imputació sigui una eina per condemnar els corruptes, aquesta gent que s'ha lucrat amb l'esforç dels espanyols, que ens ha mentit i que ha perjudicat tant els interessos de la nostra nació", ha recalcat en una roda de premsa.
També ha demanat investigar si "algun president de la Generalitat o president regional va participar en aquests consells de ministres que van tractar el tema i van rescatar Plus Ultra".