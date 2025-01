Garriga (Vox) anuncia una "ofensiva política" contra el tancament de les centrals nuclears

Creu que desmantellar-les és una "mesura suïcida"

TARRAGONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha anunciat aquest divendres l'inici d'una "ofensiva política" contra el tancament de les centrals nuclears, i que consistirà en una sèrie d'iniciatives parlamentàries i una campanya d'informació i, paral·lelament, una recollida de signatures.

Ho ha explicat Garriga juntament amb l'eurodiputat Jorge Buxadé en unes declaracions als periodistes a la central d'Ascó (Tarragona), informa el partit en un comunicat.

Garriga ha assegurat que "la mesura suïcida de desmantellar les centrals nuclears que impulsen tots els partits polítics és absurda perquè dispara la factura de l'energia a les llars espanyoles i condemnarà al desabastiment energètic de tot Espanya".

Per la seva banda, Buxadé ha afirmat que l'energia nuclear és --textualment-- neta, segura i constant, i ha assenyalat el PP espanyol i alemany per, segons ell, iniciar "el pla de desmantellament de l'energia nuclear amb la destrucció de Garoña".

INICIATIVES: PARLAMENT I CONGRÉS

Garriga ha anunciat que el partit registrarà una moció per al pròxim ple del Parlament per debatre la continuïtat de les nuclears a Catalunya, segons el mateix comunicat.

Així mateix, Vox ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per saber "com ha afectat el preu de l'electricitat als espanyols per les aturades a les dues unitats de la central nuclear d'Ascó i quines mesures està prenent el Govern central" respecte al subministrament elèctric.

El partit de Santiago Abascal també sol·licitarà la compareixença de la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Sara Aagesen.