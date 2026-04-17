Garriga (Vox) agraeix a Guardiola (PP) l'acord a Extremadura i destaca la "prioritat nacional"

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha agraït aquest divendres a la presidenta d'Extremadura en funcions i líder del PP a la comunitat, María Guardiola, l'acord de govern que han assolit, del qual ha destacat que "per primera vegada en la història política d'Espanya posa la prioritat nacional com a requisit imprescindible en els ajuts socials i l'accés a l'habitatge".
"És una fita molt important que Vox vol posar en valor i que serà un eix estratègic, no només en aquest govern, sinó en els futurs", ha subratllat Garriga, que també ha insistit que Vox aspira a més i així ho farà valer en altres llocs com Aragó on la seva formació va aconseguir més suport electoral que a Extremadura.
Així mateix, ha celebrat l'acord assolit amb el PP extremeny i ha afirmat que "és un punt de partida en la línia correcta per canviar el rumb" i també ha destacat les polítiques que assumirà la seva formació en matèria de família i natalitat de manera, ha dit, transversal.