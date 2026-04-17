Garriga (Vox) agraeix a Guardiola el pacte a Extremadura i destaca la "prioritat nacional"

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha agraït aquest divendres a la presidenta d'Extremadura en funcions i líder del PP a la comunitat, María Guardiola, l'acord de govern que han assolit, del qual ha destacat que "per primera vegada en la història política d'Espanya posa la prioritat nacional com un requisit imprescindible en els ajuts socials i l'accés a l'habitatge".
"És una fita molt important que Vox vol posar en valor i que serà un eix estratègic, no només en aquest govern, sinó en els futurs", ha subratllat Garriga, que també ha insistit que Vox aspira a més i així ho farà valer en altres llocs com Aragó on la seva formació va aconseguir més suport electoral que a Extremadura.
Ha celebrat l'acord assolit amb el PP extremeny i ha afirmat que "és un punt de partida en la línia correcta per canviar el rumb" i també ha destacat les polítiques que assumirà la seva formació en matèria de família i natalitat de manera transversal, ha dit.
DOS COMPROMISOS
Per Garriga, l'acord amb Guardiola té dues bases: el compromís de col·laborar entre les dues formacions "que tenen diferències ideològiques però un objectiu comú", i el compromís d'elaborar i aprovar uns pressupostos cada any.
Ha afegit que és un acord de govern de coalició que "trasllada esperança al conjunt dels espanyols, un acord que demostra que és possible conformar una alternativa de govern que canviï polítiques".
"DESREGULACIÓ" DE LLEIS
Segons Garriga, el seu partit "ha aconseguit que es posi sobre la taula" abordar la situació de la indústria i de l'energia, l'emergència habitacional, una reforma fiscal, sanitat o educació.
"Vox liderarà el compromís en la desregulació de totes la lleis i de tota la burocràcia que existeix, no només a Extremadura: també aspirem a impulsar-ho en altres regions", ha afegit.
Per ell, l'acord a Extremadura demostra que la seva formació no bloquejava ni "dilatava" les negociacions amb el PP, sinó que estava treballant mesura a mesura per a un pacte com el que s'ha tancat amb Guardiola.
ARAGÓ I CASTELLA I LLEÓ
Preguntat per les negociacions a Aragó i Castella i Lléo, ha respost que "queda molt camí per recórrer per arribar a l'acord amb el PP a Aragó", tot i que valora la disponibilitat i l'oferiment que veu en el popular Jorge Azcón.
"La música que vostès escolten en l'acord de govern de coalició a Extremadura serà la música que acompanyarà l'acord d'Aragó i Castella i Lleó", ha dit.
Ha reiterat que Vox va obtenir més bons resultats electorals a Aragó que a Extremadura, i per això el partit "posarà sobre la taula l'assumpció de responsabilitats, de plantejaments, la proporcionalitat en l'exigència" de mesures a incorporar en l'acord.
"Estem treballant, i el que tenim entre mans són canvis profunds, són canvis que durant molt temps el bipartidisme del PP i PSOE deia que no es podien canviar", ha conclòs.