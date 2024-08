Garriga (Vox) afirma que el retorn de Puigdemont seria "una humiliació al poble espanyol"

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha exigit al president de la Càmera, Josep Rull, "que no consenti la humiliació de la institució del Parlament de Catalunya i que no col·labori en la humiliació al poble espanyol permetent l'entrada d'un delinqüent, d'un pròfug de la justícia", en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així ho ha expressat en la roda de premsa posterior a la reunió amb Rull aquest dimarts en el marc de la ronda de consultes prèvia al ple d'investidura, en la qual Garriga ha demanat l'"ingrés a la presó de manera immediata" si Puigdemont és detingut al seu retorn a Catalunya.

Sobre la possibilitat d'investir a Illa com a president de la Generalitat, Garriga ha manifestat que des de Vox no recolzaran ni a Illa ni al PSOE per diversos motius: a més de promoure "una agenda rupturista i separatista", els considera a tots dos responsables de la situació actual de Catalunya.

Garriga ha reiterat que Vox "mai recolzaria a un candidat disposat a continuar impulsant aquestes polítiques migratòries que han convertit a Catalunya a la capital europea de la delinqüència".

També ha traslladat a Rull durant la reunió que no intenti "silenciar" els discursos de Vox en el Parlament referent a polítiques migratòries.