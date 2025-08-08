Garriga (Vox) afirma que Illa és "una estafa política" i critica una Catalunya irreconeixible

"Catalunya és més insegura, més pobra i més irreconeixible"
BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha assegurat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demostrat en el primer any de legislatura "ser una estafa política".
En un comunicat aquest divendres, coincidint amb el primer any des de la investidura d'Illa, ha acusat al socialista de liderar "un govern continuista amb el projecte separatista".
També ha lamentat que "des que governa Illa, Catalunya és més insegura, més pobra i més irreconeixible", i ha assegurat que Vox seguirà amb la seva oposició frontal a la deriva del Govern, segons ell.
En matèria de seguretat, Garriga ha criticat que "s'han estès les zones 'no-go', on s'ataca a la policia i s'imposa la llei del més fort".
També ha alertat que l'arribada d'immigrants "ha alterat profundament la identitat de moltes localitats catalanes", i ha criticat que els preus dels habitatges no han deixat de pujar.
"NEFAST GESTOR" EN EDUCACIÓ
En relació al sistema educatiu, ha lamentat que Illa és un "nefast gestor" i que els alumnes de 6é de Primària han obtingut els pitjors resultats històrics en matemàtiques i que els de 4t de l'ESO no aconsegueixen el nivell mínim en tecnologia, matemàtiques i anglès.
Ha afegit que el Govern d'Illa "passarà a la història per ser el més costós, contribuint encara més a empobrir als catalans i degradar els serveis públics, amb més de 200 ens públics, 400 alts càrrecs, ambaixades, i els consellers millor pagats d'Espanya".
"CONDEMNAR" A CLASSES MITJANES
En matèria de política lingüística, Garriga retreu que el PSC hagi "endurit les imposicions dels seus predecessors d'ERC i Junts" i hagi elevat l'anterior Secretaria de Política Lingüística a rang de Conselleria.
Ha conclòs que el model d'Illa "és el de condemnar a les classes mitjanes i populars a no poder arribar a final de mes, incrementar el percentatge de famílies en risc d'exclusió social i seguir amb el saqueig fiscal incrementant impostos".