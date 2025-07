Garriga (Vox) afirma que estudien demandar més magistrats del TC per "desistiment de funcions"

Assegura que, si no fos per Vox, Feijóo "ja estaria de camí a Waterloo per parlar" amb Puigdemont

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat la formació estudia ampliar la demanda presentada contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a tots els magistrats del tribunal, inclosos els nomenats pel PP, per "desistiment de funcions" en el debat sobre la constitucionalitat de la llei d'amnistia.

En una entrevista d'Europa Press, ha afirmat que els serveis jurídics del partit ho estudien i que esperen presentar-ho en els pròxims dies, perquè creuen que, més enllà dels magistrats que van avalar la norma, la resta de membres del tribunal "no van fer tot el que podien" per frenar la decisió.

"Hi ha prou matèria jurídica per denunciar el desistiment de funcions d'aquests magistrats que, podent bloquejar la votació i, per tant, impedir que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia, no ho van fer. Són els magistrats que va posar aquí el Partit Popular", ha expressat Garriga.

Creu que Vox pot prendre accions contra els magistrats que van votar a favor de la constitucionalitat de la norma, perquè van avalar una cosa contrària a l'ordenament jurídic espanyol al que es va "dictar des de La Moncloa", i, també, contra els quals van votar 'no'.

"Aquells que, podent negar que pogués sortir l'informe sobre l'amnistia, no ho van fer. Entenem que això és un desistiment de funcions i això també cal denunciar-ho", ha subratllat.

MOCIÓ DE CENSURA

Preguntat per una possible moció de censura contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, Garriga ha reiterat la petició de Vox al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per presentar-la, i l'ha instat a fer-ho encara que sàpiga que no tenen els suports per guanyar-la, perquè vol que els partits triïn "a quina banda de la història volen ser".

No obstant això, ha expressat dubtes sobre si Feijóo està disposat a impulsar aquest debat, i ha assegurat que presentar una moció de censura contra Sánchez no té per què implicar cap cessió a l'independentisme, encara que creu que el PP està acostumat a fer-les: "Tant és així que, el senyor Feijóo, si no fos per Vox, estic convençut que ja estaria de camí a Waterloo per parlar amb el senyor Puigdemont".

Ha assegurat que els seus 33 diputats al Congrés continuen a la disposició d'aquesta moció i que, si els cedeixen dos diputats, la presentaran ells mateixos i que "no hi haurà problema per elegir ni el candidat ni qui l'hagi d'exposar", encara que ha qüestionat que els partits que van defensar la investidura de Sánchez li retirin ara el suport.

"No entenem com Esquerra, Junts i els Comuns han decidit convertir-se en socis de la corrupció del Partit Socialista. O millor dit, sí que ho entenem, perquè són la mateixa màfia i comparteixen la mateixa corrupció", ha criticat.

Sobre els canvis al PSOE després de la sortida de l'exsecretari general Santos Cerdán, ha dit que són "un teatre per ocultar la gravetat" del cas, que el PSOE està ferit de mort, i, preguntat per la possible implicació del president de la Generalitat, Salvador Illa, en una presumpta trama de corrupció ha respost que el que sí que és segur és que el també líder del PSC ha mentit al Parlament sobre aquesta qüestió, segons ell.

CONGRÉS DEL PP

Preguntat per si creu que el PP farà una oposició més dura a Sánchez després del congrés que celebren els populars aquest cap de setmana, Garriga ho rebutja: "(Feijóo) està jugant a escenificar un teatre, canviant noms, dient que canvia alguns plantejaments polítics, però en realitat no canvia res".

Ha alertat textualment que el PP està blanquejant el PSOE i, sobre la possibilitat que Feijóo avali un nou president socialista --que no sigui Sánchez-- en uns futurs comicis, creu que el líder popular "no dubtarà a disfressar-se d'institucionalitat i de pactes d'Estat per allargar la mà al PSOE".

En aquest sentit, ha assegurat que només canvien les coses "quan Vox té prou força i condiciona el PP", i ha posat d'exemple les negociacions pressupostàries a diferents comunitats autònomes.

FINANÇAMENT SINGULAR

Garriga ha afirmat que Sánchez està disposat a cedir als independentistes en diferents matèries amb tal de seguir com a president, i està convençut que el president i els partits independentistes "estan parlant de la possible celebració d'un referèndum" sobre la independència de Catalunya.

També ha dit que això és possible perquè els independentistes governen a Espanya, la qual cosa es manifesta, segons ell, en l'aprovació de l'amnistia i la modificació del delicte de malversació: "En lloc de cremar contenidors i llançar pedres a les comissaries, ara el que fan és canviar el BOE i el Codi Penal des de La Moncloa".

En relació amb la bilateral Estat-Generalitat que se celebrarà el Barcelona el 14 de juliol sobre un finançament singular per a Catalunya, ha augurat que una reforma del model actual no millorarà el dia a dia dels catalans ni de la resta d'espanyols i que es tracta d'una altra cessió: "Suposarà una pilota d'oxigen més per a Sánchez", ha conclòs.