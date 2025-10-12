Garriga (Vox) acusa Sánchez i Illa de dur Catalunya a la "desnacionalització"

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat als presidents dels governs espanyol i català, Pedro Sánchez i Salvador Illa, de dur Catalunya a la "desnacionalització" ja que, segons ell, estan disposats a expulsar la Guàrdia Civil de ports i aeroports i a acabar amb l'Agencia Tributaria.
Així ho ha dit en declaracions a la premsa abans de la manifestació pel 12 d'Octubre a Barcelona convocada per les entitats Espanya i Catalans Movimiento Cívico i Cataluña Suma por España, i on ha destacat que és un dia per estar "profundament" orgullós.
Preguntat per la decisió del president de Vox, Santiago Abascal, de no asseure's amb les autoritats durant la desfilada del 12 d'Octubre a Madrid, ha dit que tenen tot el respecte pel Rei però que Vox decideix ser "al costat del poble espanyol i lluny d'un govern corrupte i criminal".