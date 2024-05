Garriga (Vox) acusa el PSOE i el PP de que "no hagi existit llibertat lingüística" a Catalunya

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha acusat el PSOE i el PP de que "no hagi existit la llibertat lingüística durant 40 anys" a Catalunya, i ha assegurat que la seva formació té voluntat política per garantir-la.

"Avui podem dir que gràcies a Vox ja està començant el camí per garantir aquesta llibertat que fins ara no s'havia garantit, per exemple, a València o a les Balears", ha dit aquest divendres en la inauguració d'una jornada sobre la llibertat lingüística.

Ha afirmat que, si Vox arriba a governar a Espanya o a condicionar un govern de la Generalitat, "els espanyols podran ser escolaritzats en la seva llengua materna, en espanyol, fins a l'últim racó" d'Espanya.