Garriga (Vox) acusa el PSC d'haver "empitjorat tot el que ha tocat" en els seus 2 anys al Govern

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat el PSC d'haver "empitjorat tot el que ha tocat" en els 2 anys que ha liderat el Govern i ha demanat canvis.
En un comunicat aquest divendres després de la roda de premsa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer balanç del curs polític, Garriga ha assenyalat que "no n'hi ha prou amb sacsejar algunes coses", com ha dit el president.
"Cal sacsejar el Govern sencer i canviar les polítiques de dalt a baix. Catalunya no pot aguantar 2 anys més de corrupció, incompetència i mentides", ha sostingut.