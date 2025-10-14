Garriga acusa el PP de ser els responsables d'una "invasió d'immigració il·legal"

Critica la gestió d'Illa de les pluges: "Era a Madrid. No estava liderant la resposta"
BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat aquest dimarts el PP de ser els responsables de que "Espanya estigui sumida en una invasió d'immigració il·legal".
En una atenció als mitjans des de Barcelona, i coincidint amb un acte dels populars a la ciutat en què el seu president, Alberto Núñez Feijóo, presenta un pla d'immigració, ha assegurat que ara, tard i malament, textualment, pretenen copiar les idees de Vox, però ha advertit: "Els espanyols són conscients de qui n'és culpable i és el PP".
Garriga ha carregat contra les polítiques en matèria migratòria del PP, i també del PSOE i els independentistes, però concretament ha culpat els populars de trencar els governs de coalició en algunes comunitats autònomes amb Vox per "abraçar-se amb el PSOE i repartir immigrants il·legals per tot Espanya", en referència a l'acord per al repartiment de menors migrants no acompanyats.
També ha apuntat que són els responsables d'haver impulsat la llei d'estrangeria actual, de "consolidar el frau de l'arrelament i de les regularitzacions massives" que, segons ell, van impulsar quan van estar al capdavant del Govern central.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Garriga s'ha referit al projecte de pressupostos que el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va presentar la setmana passada, ha descartat donar-hi suport, i ha augurat que l'alcalde "anirà a abraçar-se al PP i al separatisme" per aprovar-los.
Ha assegurat que Barcelona és "la ciutat del crim europeu" per culpa de les polítiques de Collboni, i també n'ha culpat el PP, ja que, segons ell, si va esdevenir alcalde va ser gràcies al suport dels populars.
SALVADOR ILLA
Finalment, en relació amb les inundacions a les comarques de Terres de l'Ebre (Tarragona) del cap de setmana, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "no era on s'esperava" que fos, en referència a la seva assistència als actes del 12-O a Madrid.
"Era a Madrid. No estava liderant la resposta a la dana que estava afectant de manera especial Tarragona. Un Salvador Illa que es va presentar com el gran capdavanter de la gestió, i ha resultat ser un nefast gestor, tant o pitjor que Puigdemont o que Torra", ha sostingut, per la qual cosa n'ha reclamat la dimissió, i la de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.