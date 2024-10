Garriga (Vox) acusa Illa de ser "la cara amable del separatisme" i de contribuir a la divisió

Creu que no ha funcionat la seva estratègia compartida d'intentar "matar Vox"

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, de ser "la cara amable del separatisme" i d'haver contribuït a la divisió i declivi que, a parer seu, pateix Catalunya.

"El seu partit ha estat un actor principal. A l'avantguarda ha anat el separatisme, però hi ha hagut actors polítics com vostè i el PP que han creat les condicions per al creixement del separatisme", ha sostingut en la segona jornada del debat de política general al Parlament.

Per això, considera que Illa és "una de les estafes polítiques més grans" de Catalunya, a més d'opinar que no representa tots els catalans.

Sobre la proposta d'un finançament singular català, creu que és un concepte que allunya Catalunya de la resta d'Espanya i ha acusat Illa de "mentir" quan afirma que no es renunciarà a la solidaritat.

LLIBERTATS

"Per què ha de cedir sempre al separatisme? Per què abandona la igualtat de tots els espanyols?", ha preguntat, i també ha acusat Illa de retallar llibertats en matèria educativa, en lamentar que els pares no puguin triar l'idioma amb el qual volen escolaritzar els seus fills, i d'atacar la llibertat política, ha dit.

I és que, segons Garriga, des dels mitjans de comunicació públics s'ha intentat vetar la seva formació, i ha retret al PP "callar o mirar cap a una altra banda".

"L'estratègia que comparteix amb el separatisme i l'extrema esquerra d'intentar matar Vox no els ha funcionat. Som aquí amb més suports i ja li auguro que això és un moviment exponencial", ha subratllat.

IMPOSTOS, HABITATGE I SEGURETAT

A més de reclamar a Illa que abaixi impostos a Catalunya, ha vaticinat que no complirà amb la seva promesa en matèria d'habitatge i ha criticat la situació de sectors com l'educació i la sanitat.

En matèria de seguretat, ha defensat que hi ha relació entre immigració il·legal i increment de la delinqüència i ha instat Illa a actuar sobre aquest tema: "La millor recepta és un bitllet de tornada a tots els il·legals i la fi de l'efecte crida. Les seves polítiques migratòries estan laminant la nostra regió".