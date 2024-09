Garriga (Vox) acusa Feijóo de sumar-se a la "cerimònia de la confusió" de Sánchez sobre migració

TARRAGONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sumar-se a la "cerimònia de la confusió" sobre migració que, al seu parer, protagonitza el president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Ja estem acostumats a la cerimònia de la confusió de Pedro Sánchez, en què un dia diu que cal deportar il·legals i un altre dia es posa les mans al cap pel problema migratori", ha declarat en una atenció als mitjans abans de l'acte d'inici del curs polític del partit a Salou (Tarragona).

Per Garriga, "el més greu de tot" és que ara, segons ell, s'hi suma Feijóo, després que el PP ha inclòs en el ple del Congrés de la setmana vinent una moció conseqüència de la interpel·lació que va adreçar al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la qüestió migratòria en la qual, entre altres coses, demanen declarar l'emergència migratòria, garantir suficiència financera a les comunitats receptores i establir visats per a països que ara no els necessiten.

"És una estafa política el que pretén protagonitzar el PP al Congrés dels Diputats perquè pretén declarar l'emergència migratòria sense reconèixer ni parlar sobre el problema de la immigració il·legal", ha afegit.

Per això, Garriga ha erigit Vox com la "veritable" alternativa i oposició a les polítiques que, segons ell, han portat a un augment de la criminalitat i inseguretat.