Ignacio Garriga no aclareix si Vox demanarà entrar al Govern andalús

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, no ha aclarit si serà possible un govern en solitari a Andalusia com ha afirmat el president en funcions, Juanma Moreno Bonilla. Així, ha precisat que encara no han encetat les converses i que aniran veient quan comencin.
D'aquesta manera s'ha manifestat el dirigent de Vox durant una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, en la qual ha estat preguntat per la possibilitat d'aquest govern en solitari del PP a Andalusia ja que depèn del partit de Santiago Abascal.
Garriga ha explicat que encara no han tingut contacte amb Moreno Bonilla, més enllà del protocol·lari entre el senyor Gavira --el candidat de Vox a Andalusia-- i el president andalús. "I quan comencin aquestes converses que donin lloc a un nou rumb del govern, doncs anirem veient", ha exclamat.
L'ALTERNATIVA PASSA PER "LA CONFORMACIÓ DE VOX I EL PP"
Dit això, ha considerat "important" que els espanyols vegin que hi ha una alternativa política que "ha de passar per la conformació de Vox i el PP", centrada a resoldre els problemes de la gent i "no caure en la supèrbia ni menysprear els altres". Sobretot, ha dit, en un moment en què es veu un PSOE "envoltat de corrupció".
Per això, ara el que vol és centrar-se sobretot en el que posaran sobre la taula per "demostrar als andalusos i al conjunt d'Espanya que hi ha coses que alguns deien que no es podien canviar, i sí es poden canviar".
Segons Garriga, els andalusos es van pronunciar de manera "molt clara" diumenge passat en les eleccions autonòmiques. En aquest sentit, ha assenyalat que l'única formació política que ha crescut en nombre de diputats ha estat Vox. "El Partit Popular ha perdut 5 diputats i la majoria absoluta i el Partit Socialista ha perdut 2 diputats", ha recalcat.
Ha afegit que Moreno Bonilla abans governava en majoria i en solitari i "ara els andalusos han decidit que no sigui així", que Vox "sigui l'actor principal" i que faci el que no va fer una majoria absoluta.