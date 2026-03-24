Garriga diu que si Vox governa a Andalusia sí que hi haurà "el canvi que va prometre Moreno Bonilla"

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmat aquest dimarts que si els resultats de les eleccions a Andalusia del proper 17 de maig donen la possibilitat al partit de governar es produirà "el canvi que va prometre Moreno Bonilla, però que no ha executat".
En declaracions a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha assegurat que, quan Vox pot "condicionar les polítiques de debò, hi ha un canvi de rumb", i que això succeeix quan el PP no pot governar en solitari.
Ha afegit que afronten amb moltíssim optimisme els comicis perquè són la "gran oportunitat" perquè les polítiques que el PP i el PSOE comparteixen passin a la història, segons ell.
Si Vox governa, ha assegurat, es prioritzaran les polítiques de protecció del món agrari, es reduirà la inseguretat, es baixaran els impostos als autònoms i hi haurà la possibilitat que "es construeixi d'una vegada per sempre els habitatges" que es necessiten.
També ha fet referència al sistema sanitari: "Una sanitat que va destrossar el Partit Socialista i que ha contribuït a destrossar el Partit Popular", i que ha de ser la 'nena maca' de la política andalusa.