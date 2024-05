Garriga demana el vot per Vox davant la "inseguretat i degradació del separatisme i socialisme"

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha demanat el vot per Vox per retornar la seguretat a Catalunya "davant del model d'inseguretat i degradació dels barris del separatisme i socialisme".

Ho ha dit aquest divendres en el míting final de Vox pel 12M a la plaça Artós de Barcelona, que ha congregat unes 300 persones i ha comptat amb la presència del president del partit, Santiago Abascal, on ha cridat a sortir el diumenge "en defensa pròpia, a defensar els barris i la seguretat, i a defensar Catalunya i Espanya".

Garriga ha explicat que tanquen la campanya a la plaça Artós perquè, en les seves paraules, ha estat símbol de la resistència davant de l'independentisme: "Som aquí perquè aquí es va iniciar aquesta rebel·lió contra aquells que us volien fer sentir estrangers a la vostra pròpia terra".

Ha afirmat que Vox seguirà defensant el mateix discurs el dilluns després de les eleccions, i ha dit textualment que no es mouen per electoralisme sinó per "principis, per seguir barallant malgrat els insults i campanyes de demonización".

Ha advertit del missatge d'altres candidats com el del PSC, Salvador Illa, "que es passeja per aquí disfressat de Partit Socialista però és un partit separatista més" i li ha instat a apartar-se perquè, segons ell, no confronten a l'independentisme.