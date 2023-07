Garriga demana l'oficialitat del català a l'Eurocambra coincidint amb la presidència europea

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha demanat aquest dimecres una resposta "absolutament positiva" a la petició del Govern que el català sigui oficial al Parlament Europeu, coincidint que Espanya ocupa la presidència de torn durant aquest semestre.

"Estem en espera d'una resposta, i ens agradaria moltíssim que aquest semestre la resposta fos absolutament positiva", ha destacat interpel·lada en el ple del Parlament per la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales.

D'altra banda, Garriga ha explicat que es treballa per disposar d'un conveni amb l'Estat perquè es puguin fer cursos de català per tal que els funcionaris el coneguin, cosa que està "en vies de solucionar-se i que es puguin fer".

Sales ha subratllat la importància que s'articuli una resposta institucional davant l'"onada inquisidora que va agafar força després de les eleccions municipals", i ha demanat al Govern reconèixer que la taula de diàleg ha fracassat en l'àmbit de la cultura catalana, segons ella.

"No és la taula de diàleg creada per parlar d'autodeterminació i amnistia la que ha de resoldre els temes de la llengua" ni ho ha de fer un sol partit, sinó que s'ha d'articular un front comú unitari per fer front a aquestes qüestions, segons Sales.