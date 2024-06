Garriga culpa el PSC de "la falta de llibertat" a Catalunya i avisa que Vox desafiarà l'amnistia

TARRAGONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha culpat aquest dissabte el PSC de "la falta de llibertat" a Catalunya i ha avisat que el partit plantarà cara, textualment, a l'amnistia al carrer.

"El PSC és part del problema, el PSC serà el principal obstacle perquè Catalunya no abandoni aquest camí de falta de llibertat, de totalitarisme separatista i que avui, a les nostres escoles, no tinguem llibertat educativa", ha reivindicat en un acte a Tarragona, al costat de la número 4 a les europees, Mireia Borrás, i el candidat a les catalanes per Tarragona, Sergio Macián.

També ha assegurat que a Vox no els tremolarà el pols per desafiar la llei d'amnistia aprovada aquest dijous, com segons ell no els va passar el 2017: "Els vam asseure al banc dels acusats i van entrar a la presó."

"No ens va tremolar el pols el 2017, no dubteu que no ens tremolarà el pols ara per plantar-los cara al carrer", ha afegit.

Ha afirmat que continuaran protagonitzant una resposta institucional que ja estan "liderant des d'aquests governs regionals".