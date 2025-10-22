Garriga assegura des de Sabadell (Barcelona) que Vox no retrocedirà davant "l'islamesquerrisme"

Col·lectius antifeixistes el reben amb pedres i ous i critiquen el seu "programa polític racista"
SABADELL (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat aquest dimecres que no retrocediran davant les amenaces de "l'islamesquerrisme", al seu judici, promogut per les polítiques del PSOE i amb la col·laboració del PP i dels partits independentistes.
"No ens intimidaran ni les pedres dels islamistes ni les pedres de l'extrema esquerra. No donarem ni un sol pas enrere", ha afirmat en declaracions als mitjans des de Sabadell (Barcelona) després de l'enfrontament entre simpatitzants de Vox i col·lectius antifeixistes aquest dilluns al municipi.
Garriga ha lamentat que 48 hores després del conflicte, sorgit després d'una manifestació promoguda pel partit per assenyalar que un centre escolar de la ciutat imparteix classes en àrab, no han escoltat "ni una sola condemna" de la resta de grups polítics.
Per això, els ha acusat de ser còmplices del llançament de pedres, ous i ampolles als manifestants, i ha assegurat que des de Vox no canviaran "pas" el seu discurs per defensar el que, al seu judici, comparteixen amb la majoria d'espanyols.
"Que qui vulgui llengua àrab, cultura marroquina, menús halal, burques o burkinis, que es deixi anar al Marroc o es deixi anar a Algèria, però a Espanya no ho anem a tolerar", ha assenyalat.
ANTIFEIXISTES
Garriga, que ha encapçalat una concentració per seguir protestant contra les classes en àrab, ha estat rebut per una altra concentració impulsada pel moviment antifeixista de Sabadell que ha llançat pedres i ous contra els simpatitzants de Vox.
El membre de la Plataforma Antifeixista de la ciutat Joan Casas ha criticat el "programa polític racista" de Vox i ha defensat les classes en àrab com a eina d'inclusió.
"Contràriament a les mentides de l'extrema dreta, aprendre llengua i cultura àrab no és una amenaça, és una eina d'inclusió, respecte i coneixement mutu que enriqueix la societat", ha sostingut Casas.
ESTUDIANTS
D'altra banda, membres de l'Assemblea d'Estudiants de la ciutat han assenyalat que després de l'enfrontament del dilluns, el grup municipal de Vox hagi difós el vídeo d'una menor per exposar-la públicament i "convertir-la en diana".
"Això no va de cultura o llibertat d'expressió, va de manipular, assenyalar i atacar als més febles per treure rèdit polític", han lamentat, a més de defensar que rebutjar l'àrab és rebutjar la realitat d'una ciutat diversa com Sabadell.