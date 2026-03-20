Garriga anuncia que Vox obrirà un expedient a García-Gallardo i "segurament" se l'expulsarà

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat que s'obrirà un expedient a l'exvicepresident de Castella i Lleó Juan García-Gallardo i que "segurament" se l'expulsarà del partit, tot i que la decisió l'ha de prendre un òrgan independent.
Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions davant els periodistes a Barcelona en preguntar-li per les declaracions de García-Gallardo, que en una entrevista del diari 'El Mundo' va dir que a Vox "a aquest pas, només quedarà el pla de pensions d'Abascal".
Garriga ha respost: "El que sí vull anunciar-los és que, evidentment, això comportarà l'obertura d'un expedient".
També ha afirmat que aspira a que "s'expulsi el senyor Gallardo per calúmnies i per dir autèntiques animalades".
"Malgrat els intents de descavalcar-nos teledirigits des de Génova o des d'algunes terminals mediàtiques, nosaltres continuarem en el que és important", ha afegit.
Ha concretat que el més important per a Vox és estar "asseguts en una taula de negociació i passant absolutament del soroll i els crits de l'entorn".
"ESTEM ABSOLUTAMENT TRANQUILS"
Preguntat per les paraules de l'encara portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, que ha instat Garriga a filtrar el seu model 347 --la declaració sobre el total de les operacions realitzades amb tercers--, el secretari general ha respost que no hi té "res a dir".
Ha afirmat que els comptes de Vox són públics i que hi pot accedir qualsevol afiliat abans de la votació de l'Assemblea General del partit, que són al web del partit i els té el Tribunal de Comptes: "Són comptes que fa quatre dies aprovava el senyor Ortega Smith no només en els comitès executius nacionals sinó en totes les assemblees del partit".
"Estem absolutament tranquils. La nostra principal preocupació, com podran entendre, és aconseguir arribar a acords amb el PP per canviar les polítiques en aquestes tres regions", ha resolt respecte a Castella i Lleó, Aragó i Extremadura.
Així mateix, ha subratllat que "no hi ha absolutament ningú de la cúpula de Vox imputat, ni investigat, ni en cap procés judicial".